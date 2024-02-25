Škoda Octavia ve Fabia “En İyi Otomobil“ Ödüllerinin Sahibi oldu

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Škoda Octavia ve Fabia “En İyi Otomobil“ Ödüllerinin Sahibi oldu
Škoda Octavia ve Fabia modelleri, 48. kez düzenlenen "auto motor und sport" ödüllerinde bir kez daha dikkat çeken başarılara imza attılar.

92,798 okuyucunun katılımıyla gerçekleşen Best Cars 2024 oylamasında, her iki model de kendi kategorilerinde birinci seçilerek "En İyi Otomobil" ödülünü almaya hak kazandılar. 13 farklı kategoride değerlendirilen 455 araç arasından bu iki modelin seçilmesi özellikle önemlidir.
Octavia, etkileyici bir galibiyet serisiyle sınıfında 11. kez üst üste ve toplamda 12. kez En İyi Otomobil ödülünü kazanarak dikkat çekiyor. Fabia ise, daha önce 2008 ve 2023 yıllarında aldığı ödüllerin ardından üçüncü kez segmentinde birinci seçildi.
Škoda Octavia, Kompakt Sınıf İthal Araç kategorisinde yüzde 15,5'lik bir oy oranıyla öne çıkarak 28 rakip modeli geride bırakarak En İyi Otomobil seçildi. Yenilenen özellikleri ve tasarım detaylarıyla dikkat çeken Octavia, Temmuz ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.
Škoda Fabia ise dördüncü nesil modeliyle markaya yeni bir ödül kazandırdı. Geçen yıl olduğu gibi, Fabia segmentinde birinci sırayı alarak 19 rakibini geride bıraktı. Yüksek performansı, verimliliği, sportifliği ve pratikliğiyle öne çıkan Fabia, başarılı bir şekilde segmentindeki liderliğini korumaya devam ediyor.

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