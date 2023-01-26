Vücudun olmazsa olmazı

Vücuttaki bazı eksik mineral ve vitamin ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Bunların başında da magnezyum minerali gelir. Ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara zemin hazırlayan magnezyum eksikliği hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Magnezyumun eksikliği ne gibi sorunlara neden olur? Hangi besinlerde magnezyum bulunur?

Enerji depolama ve metabolizma için önemli olan bu mineral vücuttaki asidi dengeler. Aynı zamanda kas ve kemik sistemi için de oldukça önemlidir. Hem fiziksel hem ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olan magnezyum eksikliğini gidermek için gün içerisinde magnezyum içerikli besinler tüketilmeli.

Magnezyum kalsiyum minerali ile beraber kemik ve kaslarda etkinlik gösterir. Kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum gevşemesinde yardımcı olur. Diş ve diş yapısında bulunan hücrelerin sağlığını fosfor maddesi ile beraber korur.

Damar zarındaki elastikiyetini ve kan basıncını düzene sokar. Böylece riskli hastalıkların yaşanmasını engeller. Bunların yanı sıra hücrelerin büyümesi ve yenilenmesini destekler. Vücudun sağlıklı işleyişi için fayda sağlayan magnezyum sinir hücrelerinin elektriksel sinyallerinin doğru yapılması için gereklidir. Bu sinyaller hormonları bile olumlu etkiler.

MAGNEZYUMUN VÜCUDA YARARLARI NELER?

Vücudun iç dengesi için kan düzeyinin normal seyretmesi gerekir. Ancak yanlış beslenme ve vücuda alınan gereksiz bazı besinler kan düzeyini olumsuz etkiler. Bu durumu dengede tutmak magnezyum maddesinin görevidir. Beyindeki kortizol hormonu odaklanmak için kullanılır. Ancak bu hormonun yüksek olması vücudun diğer işlevleri açısından ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Bunların başında da stres gelir. Kortizonu beyinde dengeleyen en etkili vitamin ise magnezyumdur.

Mutluluk hormonu, dengede kalması içinde magnezyum önemlidir. Magnezyumun yeterli miktarda olduğu bir vücutta depresyon ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıkların yaşanma olasılığı azalır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NELERE NEDEN OLUR?

Yorgunluk ve yoğun stresli hissetmek,

Gün içerisinde enerji düşüklüğünde artış,

Kalp çarpıntısı, ani tansiyon yükselmesi ve sık sık baş dönmesi,

Böbreklerde ve idrar yollarında taş kum oluşumu gibi belirtiler magnezyum eksikliğine işarettir.

Sürekli sinirli ve asabi bir ruh hali,

Uyku problemleri,

Kötü kolesterol seviyesinde yükseklik,

Adet dönemlerindeki ağrıların daha şiddetli yaşanması,



MAGNEZYUM EN ÇOK HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



K vitamini, tiamin, riboflavin, demir, fosfor, potasyum ve bakır içeren soya fasulyesinin 80 gramı günlük magnezyum ihtiyacının %50’sini karşılar.

150 gram süt yaklaşık 20 milli gram magnezyum içerir.

1 avuç ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %10’unu karşılar.

150 gram bitter çikolata yaklaşık olarak 450 milli gram magnezyum içermektedir.

150 gram Ispanak yaklaşık olarak 90 mili gram magnezyum içerir.

200 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılar. Ancak kabak çekirdeği yüksek kalori içerdiğinden dikkatli tüketilmelidir.

80 gram balık ortalama 60 mili gram magnezyum içermektedir.

125 gram haşlanmış yeşil fasulye günlük magnezyum ihtiyacının %7’sini karşılar.

200 gram pirinç ortalama 60 milli gram magnezyum içermektedir.

90 gram avokado yaklaşık olarak 35 milli gram magnezyum içerir.

80 gramlık muz 20 milli gram magnezyum içermektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Uzman kontrolü olmadan magnezyum eksikliği ilaç takviyesi ile giderilmemelidir. Aksi halde ishal huzursuzluk, vücut ısısında büyük değişiklik, sürekli uyku isteği gibi durumlara neden olur. an testi ile magnezyum eksikliği ortaya çıkar. Aynı zamanda idrar testi de yapılması gerekir.