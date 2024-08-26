Vücudundan 15 kiloluk dev kitle çıktı! Ameliyattan korkup kaçtı ama…

Selma Coşkun, karnındaki ağrı, şişlik ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, karnında yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda nadir görülen bir kitle olduğu tespit edildi. İlk şoku yaşayan Coşkun, Mart ayı için ameliyat tarihi aldı ancak ameliyata gitmedi.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA HASTANEYE BAŞVURDU

Şikayetlerinin artması ve kitlenin büyümesi üzerine yaklaşık 3 ay sonra tekrar hastaneye başvurdu ve bu sefer ameliyat olmayı kabul etti. Dev kitle, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Bağcı ve ekibi tarafından başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

15 KİLO AĞIRLIĞINDA, 28 SANTİMETRE ÇAPINDA

Opr. Dr. Mustafa Bağcı, ameliyat hakkında genel bilgiler vererek, "Hastamız karın ağrısı, şişlik, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle başvurdu. Muayene ve tetkikler sonucunda karnında dev bir kitle tespit ettik. Hastamızın 25 yıl önce rahim ve yumurtalıklarının alındığını öğrendik. Yumurtalıklar alındığı için yumurtalıklarla ilgili bir şüphe ortadan kalktı ancak yine de değerlendirdik. Ameliyatı gerçekleştirdik ve yaklaşık 15 kilo ağırlığında, 28 santimetre çapında yumurtalıklarla ilgili olduğunu düşündüğümüz dev bir kitle çıkardık. Kitleyi patolojiye gönderdik ve kesin olmamakla birlikte yumurtalığa ait olduğu söylendi. Hastamızın şu an durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Patoloji sonucuna göre gerekli tedavilere devam edeceğiz" dedi.

AMELİYATTAN KORKUP KAÇTI

Opr. Dr. Bağcı, bu tür kitlelerin vücutta geç fark edilebildiğine dikkat çekerek, "Kitle 5-10 kiloya kadar belli olmayabiliyor. Bazen de hastanın ihmali söz konusu oluyor. Hastalar kitleleri hissettiği halde doktordan korktuğu için hastaneye gelmiyorlar. Bizim hastamıza Mayıs ayına ameliyat günü vermiştik. Mayıs ayında ameliyat gününden korktuğu için kaçtığını beyan etti. Daha sonra şikayetlerinin artması ve kitlenin büyümesi üzerine tekrar gelmek zorunda kaldı ve ameliyatını yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Hastadaki kitle çok büyük olduğu için anestezinin hastaya "ameliyat olması çok risklidir" ibaresi verdiğini belirten Opr. Dr. Bağcı, hastanın akciğerlerinden kalbine kadar büyük bir baskı olduğunu ve bu süreçte oturarak uyuduğunu söyledi.

“ÇOK ŞİKAYETİM VARDI”

Korktuğu için hastaneden kaçtığını ifade eden Selma Coşkun ise, "Kaçtığım için çok pişman oldum. Eğilemiyordum, nefes alamıyordum. Çok şikayetim vardı. Şu an çok iyiyim. Bütün hocalarım çok güzel ilgilendi" dedi.