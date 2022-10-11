Vücudunuzdaki o lekeler ömrünüzün ne kadar olacağını gösteriyor

Vücuttaki çıktığı yerler ve sayılarıyla ilgili ipuçları veren benlerle ilgili yapılan bir çalışma, ben sayısıyla insan ömrü arasında ilişkiler olabileceğini gözler önüne sermesiyle dikkat çekti.

Çalışmaya göre; 100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının 25'ten az olanlara göre altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor.

Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim kişileri, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi incelediği bildirildi:

100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor. Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi farklı organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu ifade etti. Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip ikizlerin, benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdiği bildirildi.

ATİPİK BENLER

Atipik benler vücudunuzun herhangi bir yerinde görünebileceği bildirildi. Atipik benler çoğunlukla gövdede bulunur, fakat onları boynunuza, başınıza veya kafa derinize de alabileceğiniz vurgulandı. Nadiren yüzünde görmeleriyle bilinir. İyi huylu atipik benler, melanom (bir tür cilt kanseri) ile aynı özelliklerden bazılarına sahip olabilir. Bu sebeple, düzenli cilt muayeneleri yaptırmanız ve benlerinizdeki değişiklikleri izlemenizin gerektiği vurgulandı.

DOĞUŞTAN OLAN BENLER

Bu benlere doğum lekesi denir ve boyut, şekil ve renk bakımından büyük çeşitlilikler gösterdiği bildirildi. Bebeklerin yaklaşık % 0,2 ila 2,1'i doğuştan bir ben ile dünyaya gelir. Bazı doğum lekeleri, çocuk daha büyük olduğunda, örnek olarak 10 ila 12 yaşlarında ve lokal anesteziyi daha iyi tolere edebildiğinde kozmetik ürünlerle tedavi edilebilir.

YAYGIN BENLER

Edinilmiş benler, doğduktan sonra cildinizde görünen benlerdir. Bunun yanı sıra yaygın benler olarak da bilinirler. Cildinizin herhangi bir yerinde görünebilirler. Açık tenli insanlarda normalde bu benlerin 10 ila 40'ı olabilir.