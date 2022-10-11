11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Vücudunuzdaki o lekeler ömrünüzün ne kadar olacağını gösteriyor

Vücudunuzdaki o lekeler ömrünüzün ne kadar olacağını gösteriyor

Yapılan çalışmalarda vücuttaki ben sayılarının yaşam süresi ile ilgili bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:54
Takip Et

Vücudunuzdaki benler ömrünüzün ne kadar olacağını gösteriyor

Vücudunuzdaki o lekeler ömrünüzün ne kadar olacağını gösteriyor
+
Aa
-

Vücuttaki çıktığı yerler ve sayılarıyla ilgili ipuçları veren benlerle ilgili yapılan bir çalışma, ben sayısıyla insan ömrü arasında ilişkiler olabileceğini gözler önüne sermesiyle dikkat çekti.

Çalışmaya göre; 100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının 25'ten az olanlara göre altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor.
Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim kişileri, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi incelediği bildirildi:

100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor. Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi farklı organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu ifade etti. Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip ikizlerin, benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdiği bildirildi.

ATİPİK BENLER 

Atipik benler vücudunuzun herhangi bir yerinde görünebileceği bildirildi. Atipik benler çoğunlukla gövdede bulunur, fakat onları boynunuza, başınıza veya kafa derinize de alabileceğiniz vurgulandı. Nadiren yüzünde görmeleriyle bilinir. İyi huylu atipik benler, melanom (bir tür cilt kanseri) ile aynı özelliklerden bazılarına sahip olabilir. Bu sebeple, düzenli cilt muayeneleri yaptırmanız ve benlerinizdeki değişiklikleri izlemenizin gerektiği vurgulandı.

DOĞUŞTAN OLAN BENLER 

Bu benlere doğum lekesi denir ve boyut, şekil ve renk bakımından büyük çeşitlilikler gösterdiği bildirildi. Bebeklerin yaklaşık % 0,2 ila 2,1'i doğuştan bir ben ile dünyaya gelir. Bazı doğum lekeleri, çocuk daha büyük olduğunda, örnek olarak 10 ila 12 yaşlarında ve lokal anesteziyi daha iyi tolere edebildiğinde kozmetik ürünlerle tedavi edilebilir.

YAYGIN BENLER

Edinilmiş benler, doğduktan sonra cildinizde görünen benlerdir. Bunun yanı sıra yaygın benler olarak da bilinirler. Cildinizin herhangi bir yerinde görünebilirler. Açık tenli insanlarda normalde bu benlerin 10 ila 40'ı olabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Motorine bir zam daha geldi
4
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
6
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
7
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.