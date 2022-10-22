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Kelliğin çözümü bulundu. Japonlardan büyük buluş

Japonlardan büyük buluş geldi. Japonya'da bilim insanları, laboratuvar ortamında saç geliştirmeyi başarması umutlandırdı. 

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:43
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Japonlardan büyük buluş. Kelliğin çözümü bulundu.

Kelliğin çözümü bulundu. Japonlardan büyük buluş
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Milyonlarca erkeğin en büyük kâbusu olan kellik ile ilgili umutlandıran bir gelişme yaşandı. Japonya’da bilim insanları laboratuvar ortamında saç geliştirmeyi başararak büyük bir adım attığı bildirildi. Japonya’nın önde gelen üniversitelerinden Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, fareden alınan embriyo deri hücreleri kullanarak saç kökü geliştirmeyi başardığı bildirildi.

Bilim insanları epitel ve mezenkimal isimli iki hücre türünün kontrol edilerek saç köklerinin geliştirildiğini açıkladı. Bu deneyin fareler üzerinde yapıldığı açıklanırken henüz insan hücrelerinin kullanılmadığı ifade edildi. Bilim insanları başarılı olunması durumunda insanların kafasında yeniden saç çıkarılabileceğini de vurguladı.

Epitel hücreler vücutta, deride, damarlarda ve organlarda bulunuyor. Mezenkimal hücreler ise kemik iliğinde bulunuyor ve iskelet dokularının iyileşmesi için kritik bir öneme sahip olmakla biliniyor.

Bilim insanları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bilim insanları yaklaşık 23 günde saçın 3 milimetreye ulaştığını da açıkladı.

Araştırmayı yürüten Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde görevli doçent doktor Tatsuto Kageyama, geliştirilen kök hücresinin fareye nakledildikten kısa bir süre sonra çok sayıda saç kökü oluştuğuna dikkat çekti. Kageyama, bu naklinin yüzde 100 etki yarattığını dile getirdi.

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Keltoş
22.10.2022 10:56
Yaş yetmiş , ben bildim bileli kelliğe çare bulunur her nedense bunlarda kesin kalıcı sonuç vermez.Keller siz yinede umudunuzu kaybetmeyin bir gün mutlaka😁  
 
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