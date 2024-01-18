Vücut ısınızı nasıl artırabilirsiniz

HAVLICAN

Çin zencefili olarak da bilinen havlıcan, vücut ısısını artırabilir. Sıcak suya, ıhlamur veya yeşil çaya yaklaşık bir çay kaşığı ekleyip, 5 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

KARABİBER

Karabiberde bulunan biberin maddesi, sinir sistemini uyararak ısı üretimini artırır.

ZERDEÇAL

Kurkumin etken maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısısını yükseltir.

ACIBİBER

Kapsaisin içeriği ile metabolizma hızını ve dolayısıyla vücut ısısını artırır.

IHLAMUR

Virüslerle mücadele ederken vücut ısısını artırıcı etkisi vardır.

DEMİRDEN ZENGİN BESİNLER

Demir eksikliği olanlar daha fazla üşüyebilir. Kırmızı et, pekmez ve siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demir açısından zengin besinler, vücut ısısını artırabilir.

YEŞİL ÇAY

Kateşinler sayesinde antioksidan özellik gösterir ve metabolizma hızını artırarak vücut ısısını yükseltir.

KÖK SEBZELER

Kabak, tatlı patates, havuç ve lahana gibi kök sebzeler, sindirimi sırasında vücut ısısını artırır.

TARÇIN

Kan şekeri düzeyini dengeler ve vücut ısısını artırır.

TAZE ZENCEFİL

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısısını yükseltir.