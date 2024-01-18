Vücut ısınızı nasıl artırabilirsiniz

HAVLICAN
Çin zencefili olarak da bilinen havlıcan, vücut ısısını artırabilir. Sıcak suya, ıhlamur veya yeşil çaya yaklaşık bir çay kaşığı ekleyip, 5 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
KARABİBER
Karabiberde bulunan biberin maddesi, sinir sistemini uyararak ısı üretimini artırır.
ZERDEÇAL
Kurkumin etken maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısısını yükseltir.
ACIBİBER
Kapsaisin içeriği ile metabolizma hızını ve dolayısıyla vücut ısısını artırır.
IHLAMUR
Virüslerle mücadele ederken vücut ısısını artırıcı etkisi vardır.
DEMİRDEN ZENGİN BESİNLER
Demir eksikliği olanlar daha fazla üşüyebilir. Kırmızı et, pekmez ve siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demir açısından zengin besinler, vücut ısısını artırabilir.
YEŞİL ÇAY
Kateşinler sayesinde antioksidan özellik gösterir ve metabolizma hızını artırarak vücut ısısını yükseltir.
KÖK SEBZELER
Kabak, tatlı patates, havuç ve lahana gibi kök sebzeler, sindirimi sırasında vücut ısısını artırır.
TARÇIN
Kan şekeri düzeyini dengeler ve vücut ısısını artırır.
TAZE ZENCEFİL
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısısını yükseltir.