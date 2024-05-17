NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı: Bundan sonra o kanalda ekrana çıkacak

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NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı: Bundan sonra o kanalda ekrana çıkacak
NOW TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet adlı diziyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran Serkay Tütüncü ardından Kusursuz Kiracı ve Kirli Sepeti gibi dizilerle NOW TV ekranında seyircilerle buluşmaktaydı. . Serkay Tütüncü'nün yeni adresi Show TV oldu

SHOW TV ekranlarında yayımlanan Sanduk Kokusu dizisi kadrosunu değiştiriyor. Bu kapsamda Atilla karakterine can veren yakışıklı oyuncu Metin Akdülger diziye veda etti. Yerine ise NOW TV'den bomba bir transfer gerçekleşti.

NOW TV dizileriyle ünlenen Serkay Tütüncü artık Show TV dizisinde... Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümlerinde hikayeye yeni karakterler katılıyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE KATILDI

Sandık Kokusu Show TV’nin yeni sezonda da devam edecek. 12 Haziran’da sezon arası verecek dizinin başrol oyuncularından Metin Akdülger’in ardından ekibe yeni iddialı transferler yapılacak. Bu isimlerin başında Serkay Tütüncü geliyor. Son olarak “Kirli Sepeti” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı.

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İkinci sezon öncesi hikâyesi daha da hareketlenecek olan dizide Serkay Tütüncü “Kıvanç” rolüne hayat verecek. Kıvanç’ın Irmak rolünü canlandıran Meriç Aral’la yakınlaşacağı konuşuluyor. Nezaket Coşkun’un yönettiği diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alıyor.

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