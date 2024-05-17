Koca balığı elleriyle yıkadı

Kaynak: Haber Merkezi
Koca balığı elleriyle yıkadı
Arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açılan bir adam, beklenmedik bir anda denizde yüzen dev bir balığı atılıp elleriyle yakaladı, o anlar kahkahalarla dolu bir coşkuyla karşılandı.

Arkadaş grubuyla balık tutmak için denize açılan bir adam, beklenmedik bir anda büyük bir balığı atılıp elleriyle yakalayarak hem arkadaşlarını şaşırttı hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Balıkçı teknesiyle denize açılan grup, bir süre sonra denizde yüzen dev bir balıkla karşılaştı. Ancak bunun üzerine adam, hızla tepki göstererek balığın üzerine atladı ve ustalıkla elleriyle yakaladı. Arkadaşlarının şaşkın bakışları ve ardından gelen kahkahalar, o anın eğlenceli atmosferini yansıttı.

Bu olay, bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral hale gelen video, izleyicilerin dikkatini çekti ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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