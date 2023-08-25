Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?

Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı ile tatil için gittikleri Yunanistan’da kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarparak yaralanan Vuslat Doğan Sabancı’ya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?

Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?

Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’da kaza geçirmesinin ardından sağlık durumu merak ediliyor. Son olarak herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı’ya dair son durum araştırılıyor. Peki, Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi.

Tatil için Yunanistan’a giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

16 Ocak 1971 doğumlu Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

Vuslat Doğan Sabancı The New York Times gazetesinde bir süre çalıştıktan sonra The Wall Street Journal gazetesinde Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması aşamasında görev aldı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na geldi.

Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet'te 2004-2008 yılları arasında CEO ve 2008-2018 arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak 22 sene bulundu.

Hürriyet'in Demirören Ailesi'ne satılması ile Vuslat Doğan Sabancı 2018'de Hürriyet'teki görevlerini bıraktı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Vuslat Doğan Sabancı aynı zamanda Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışıyor.

Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan’ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, iş insanı Ali Sabancı ile evli ve iki çocuğu var.

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