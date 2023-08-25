Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 10 yıl önce de aynı kazayı yaşamış. Tekenin dümeni karnına saplanmış

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında geçirdikleri tekne kazasının detayları belli oldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTILAR

Kaza anında zodyak teknenin dümeni Ali Sabancı'nın karnına saplanarak ağır yaralanmasına neden oldu. Aort damarı yırtılan Ali Sabancı'nın iç kanaması durdurulmaya çalışılırken dalağı alındı.

Vuslat Doğan Sabancı’nın ise elmacık kemikleri kırıldı ve göğüs kafesinde de çatlaklar var. Durumları ağır olan Sabancı çifti, hayati tehlikeyi atlattı, Amerikan Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

10 YIL ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞLER

Sabancı çiftinin 10 yıl önce de İtalya’da Zodyak bot kazası geçirdiği ve Vuslat Doğan Sabancı’nın 10 ay süren bir fizik tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu ortaya çıktı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 2013 tarihinde İtalya’ya tatile gitti ve Ali Sabancı’nın kullandığı botla kaza geçirerek yaralandılar. Basına yansımayan olayda Vuslat Doğan Sabancı’nın ağır yaralanıp, sakat kalmaktan uzun bir tedavi sonucu kurtulduğu ortaya çıktı.

Sabancı 10 aylık yoğun fizik tedavi sonucu eski sağlığına kavuşurken, olay basına yansımadı.

Yunan adasındaki kazanın detay görüntüleri: