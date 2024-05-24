Vuvuzela sesininden korkan engelli adam aniden yürümeye başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Vuvuzela sesininden korkan engelli adam aniden yürümeye başladı

Sokakta yapılan bir şaka dikkat çekici anlara neden oldu: Vuvuzela sesinden ürküp neye uğradığına şaşıran engelli adam, aniden tekerlekli sandalyesinden kalkarak kaçmaya başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, vuvuzela sesinden korkan bir tekerlekli sandalye kullanıcısının beklenmedik tepkisiyle dikkat çekti. Görüntülerde, vuvuzelasıyla dolanan bir adamın sessizce arkadan yaklaştığı bir tekerlekli sandalye kullanıcısına ani bir şekilde vuvuzelasını üflediği anlar yer alıyor.

Duyduğu sesle ürküp neye uğradığını şaşıran engelli adam, aniden tekerlekli sandalyesinden kalkarak kaçmaya başlıyor. Bu beklenmedik tepki, olayın sosyal medyada hızla viral hale gelmesine neden oldu.

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