Vuvuzela sesininden korkan engelli adam aniden yürümeye başladı

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, vuvuzela sesinden korkan bir tekerlekli sandalye kullanıcısının beklenmedik tepkisiyle dikkat çekti. Görüntülerde, vuvuzelasıyla dolanan bir adamın sessizce arkadan yaklaştığı bir tekerlekli sandalye kullanıcısına ani bir şekilde vuvuzelasını üflediği anlar yer alıyor.

Duyduğu sesle ürküp neye uğradığını şaşıran engelli adam, aniden tekerlekli sandalyesinden kalkarak kaçmaya başlıyor. Bu beklenmedik tepki, olayın sosyal medyada hızla viral hale gelmesine neden oldu.