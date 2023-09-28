Wagner askerlerini taşıyan uçak patladı: 140 ölü

Mali’de geçtiğimiz cumartesi günü (23 Eylül) Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçağın Gao Havalimanı’nda pistten çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

PİSTİN ORTASINA İNDİ MESAFE YETMEDİ

Rus paralı askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı.

Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün (27 Eylül) yayınlandı.

Kazaya ilişkin paylaşılan görüntülerde ise, uçağın yaklaşık 2500 metre uzunluğa sahip GAO Havaalanı'nın pistinin sonlarına doğru iniş takımlarını açarak indiği ve durmak için yeterli mesafeye erişemediği için infilak ettiği ortaya çıktı.

Konunun pilotaj hatası mı yoksa bir sabotaj mı olduğunun ise yapılan soruşturmadan sonra ortaya çıkması bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao havaalanının Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Uçağın daha önce Wagner Grubu'na ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği biliniyor.

LİDERLERİ PRİGOJİN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşının ön cephelerinde savaşan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın üst düzey askeri yönetimine başlattığı başarısız isyanından haftalar sonra gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasının arkasında Putin'in olduğu ve Prigojin'in hayatta olduğuna dair komplo teorileri bir aydır dünya gündemini meşgul ederken bu konuda en iddialı açıklama Rus askeri analist Dr. Valery Solovey'den geldi.

Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) eski bir profesör olan Solovey, Prigojin'in ölmesinden günler sonra Wagner liderinin hayatta olduğunu, uçakta onun değil dublörünün olduğunu söyleyerek takipçilerine ilerleyen günlerde Prigojin'in yerini açıklayacağının sözünü vermişti.