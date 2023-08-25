Wagner özel ordu da PYD/YPG ve ÖSO nedir?

Rusya’da Wagner adlı özel ordunun kurucusu ve komutanı Prigojin’i taşıyan uçak Moskova-Petersburg rotasındayken havada patlayıp düştü... Uçakta bulunan 10 kişi öldü.

Dünya televizyonları, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir televizyon programına söylediği “ihanet affedilmez” sözünü öne çıkararak, uçağın Rus ordusunun hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceği yorumlarını yapıyor.

Uçakta hayatını kaybedenler arasında bulunan Prigojin'in sağ kolu ve Wagner'in kurucu ortağı Dmitry Utkin’in daha önce Rus askerî istihbaratı GRU'da görev yaptığı da hatırlatılıyor.

Prigojin için Kremlin ve Rus ordusuna yemek sağlayan şirketinden dolayı “Putin’in eski aşçısı” deniliyor! Bunun dayanağı olarak da Prigojin’in hayatının, Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Putin’i lokantasında ağırladıktan sonra değişmesi olarak gösteriliyor.

“Bir yemek şirketi sahibi, özel ordu kurabilecek bilgi birikimini nasıl ve nereden edindi?” sorusu ise ortada kalıyor. Bu sebeple Putin ile Prigojin’in KGB’den tanışıyor olmaları daha akla uygun bir ihtimal...

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Prigojin’in birliklerinin başında Moskova’ya doğru yürüdüğünü, şehrin etrafına siperler kazıldığını hatırlayalım. Bu bir darbe girişimiydi ama son anda uzlaşma sağlanmıştı... Prigojin, Afrika’da Rusya adına askeri eylemlerde bulunurken ülkesine hizmet ediyordu, Ukrayna savaşında da Rus ordusunun ilerlemesine katkıda bulundu.

Prigojin, ordunun yanlış yönetildiğini, asıl gücün Wagner’de olduğunu ve bu güçle Rusya’nın kaderine el koyabileceğini düşündü ve sonuçta su testisi su yolunda kırılmış oldu...

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“Wagner ve Prigojin vakası Rusya’nın iç işidir” denilemez. Kıssadan hisse çıkarmak gerekir...

90’lı yıllarda Türkiye’de PKK terör örgütünün eylemleri yoğun olduğu sıralarda MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, terörle mücadele için içinde sosyolog ve psikologların da bulunduğu 100 bin kişilik özel bir güç kurulmasını istiyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e Çankaya Köşkü’ndeki görüşmemizde bu öneriyi nasıl değerlendirdiğini sormuştum. Demirel, “Yeni bir Çerkez Ethem vakası yaratmamak gerekir. Mücadele, devletin güvenlik kuvvetleriyle sürdürülecektir” diye kısa bir cevap vermişti.

Devletin, daha kuruluş aşamasında yaşanan acı bir özel kuvvet deneyimi vardı...

1996 yılında, Van’da, gazeteci Şenol Gezer ile birlikte katıldığımız geniş kapsamlı terör operasyonunda, ordu birlikleri, jandarma, polis özel harekât ve korucuların bölgedeki askerî birliğin komutası altında hareket ettiğine tanık olmuştum.

Sonraki yıllarda polis özel harekâta, nispeten ağır silahlar verilmesi girişimleri TSK’da rahatsızlığa yol açmıştı...

Bugün Türkiye’de Wagner gibi bir güç yok ama Wagner benzeri yapılanmaya doğru gidebilecek bir özel askerî danışmanlık şirketi var!

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Daha ileri yorum yapmak da mümkün ama terörle mücadeleden de söz etmişken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldikten sonra “Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz” demesi üzerinde durmak istiyorum.

Geçmişte, Barzani ile iş birliği yapılarak PKK terör örgütü ile mücadele edilmek istendiyse de önemli bir sonuç alınamadı. Barzani, PKK’yı kendi iktidarı için bir sorun olarak gördüğü için zaman zaman Türkiye’nin operasyonlarına destek bildirdi. Sahada ise bu uygulama başarısız oldu. Sonunda ABD, Barzani, Talabani ve PKK’yı bir araya getirerek, birbirleriyle değil Türkiye ile mücadele etmelerini sağladı!

Bugün, PKK, asıl ağırlığını Suriye’ye kaydırmıştır ve PYD’nin askerî kanadı olan YPG, ABD ordusu tarafından eğitilerek ve donatılarak ordu haline getirilmiştir.

Suriye’deki virüsü IŞİD dâhil olmak üzere ABD büyütmüş ve beslemiştir. Öyle ki PYD/YPG güçlerinden, “Bölgedeki kara kuvvetlerimiz” diye bahsetmektedirler. Bu da bir özel ordu değil midir?

Kısacası, asıl virüs şimdi Suriye’nin kuzeyindedir ve ABD’nin himayesi altındadır!

Objektif olalım; Türkiye’nin Suriye’de kurduğu “Özgür Suriye Ordusu” da özel ordu değil midir?

Türkiye, ABD’nin bataklığı genişletme ve virüs ordusu kurma çabalarına karşı daha kapsamlı bir çözüm geliştirmelidir...