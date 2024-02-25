Walking Dead'ın yeni devam dizisi başlıyor. Türkiye'de yayınlanacağı kanal belli oldu

Kaynak: Tele 1
Walking Dead'ın yeni devam dizisi başlıyor. Türkiye'de yayınlanacağı kanal belli oldu
Son yılların en popüler dizilerinden bir tanesi olan The Walking Dead'ın devam dizisi 26 Şubat'ta başlıyor. 'The Walking Dead: The Ones Who Live' ismiyle yayınlanacak dizinin Türkiye'deki yayıncısı da belli oldu.

Bütün dünyada çok büyük bir ilgiyle izlenen Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead’in 6 bölümlük yeni devam dizisi ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ın 26 Şubat’ta başlayacağı duyuruldu.

Dizinin 6 bölümlük ilk devam dizisi ‘Dead City’ 19 Haziran’da, ikinci devam dizisi ‘Darly Dixon’ 11 Eylül tarihinde Türkiye’de yalnızca TV+’ta yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.

The Ones Who Live da Türkiye’de 26 Şubat’ta ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

Yeni dizide Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolde olacak. Devam dizisinde Rick ve Minhonne’un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek.

ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.

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