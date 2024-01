Wanda Nara Mauro Icardi ile yaşadığı ilk geceyi açıkladı. Kimseye söylenmeyecek itiraf

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, Icardi ile geçirdiği ilk özel geceyi 'Rumis' adlı TV programında anlattı.

"Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı" diyen Wanda Nara, "Ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı." dedi.

İlk tanıştıklarında arkadaş olduklarını belirten Wanda Nara, Icardi'yi başka kadınlarla da tanıştırdığını ve Mauro'nun dört ayrı telefonu olduğunu söyledi. Bu telefonlardan birinin futbol kulüpleri için, diğer üçünün ise kadınlar için olduğunu ifade eden Wanda Nara, Icardi'nin telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırdığını vurguladı.

Wanda Nara, "Mauro'ya, onunla tanışır tanışmaz yatağa giren kadınların aptal olduğunu düşündüğümü söyledim." dediğini ve Icardi'nin kendisine, "Sen o kızlardan daha iyi olduğunu mu sanıyorsun?'" diye cevap verdiğini söyledi. Bu lafın kendisini düşündürdüğünü belirten Nara, "Aramızda bir elektriklenme oldu. Ama bunu hisseden sadece ben miydim, ya da hissettiklerim gerçek miydi bilmiyordum. Onu gözüme kestirmiştim. Bir gün İtalya'dayken Mauro'yu teknemize davet ettim ve telefonlarını denize attım. Mauro içinde kadınların numaraları olan telefonları arayıp durdu, hatta ben de ona yardım ediyormuşum gibi yaptım. Ama tabii ki onları asla bulamadı. Ertesi gün eğitimi olduğu için sabah 5’te kiraladığı bir helikopterle tekneden ayrıldı. Kucağımda hâlâ emzirdiğim oğlumla uyku sersemi bir şekilde onu uğurladım. ‘Titanik’ filminden bir sahne gibiydi. Kendimi bir romanın içinde gibi hissettim." diye konuştu.

Nara, şu açıklamalarla devam etti:

"Sonra Mauro'ya Maxi'den boşanmaya karar verdiğimi, yeniden Arjantin'de yaşamak istediğimi söyledim. Bana evinin anahtarlarını bıraktı. Evine gittim ve ona yemek yaptım, tam bir bekar eviydi. Yemekten sonra benim evime gittik ve ilk kez orada özel anlar yaşadık. Mauro, benim onu öptüğümü söylüyor; hatırlamıyorum. Ertesi gün üzerine parfümümü sıktığım bir oyuncak ayı aldım. Hediyemin üzerine, bir Carlos Baute şarkısı olan 'Hanging From Your Hands'in sözleriyle yazılmış bir not bıraktım. Eğer o gece iyi geçmeseydi, ilişkimiz devam etmezdi."

"4 SAATTE BİR IBUPROFEN ALDIM"

"Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum" ifadelerini kullanan Nara, "Çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diye konuştu.

2014'TE İLİŞKİLERİ BAŞLADI

2014'te aşk yaşamaya başlayan Icardi ile Wanda Nara, ilk tanıştıklarında Wanda ile Maxi Lopez evliydi ve üç çocuk sahibiydi. Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini aldı. Nara, daha sonra Mauro ile evlendi ve iki çocuk sahibi daha oldu.