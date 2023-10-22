Wanda Nara'nın derin dekolteli siyah elbisesiyle dansı nefes kesti. Sarmaş dolaş oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara fırtına gibi esti, izleyenler soluksuz kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Wanda Nara'nın derin dekolteli siyah elbisesiyle dansı nefes kesti. Sarmaş dolaş oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yarışmacı olarak katıldığı dans programında gösterdiği performansla dikkat çekti.

PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU
Derin dekolteli siyah elbisesiyle dans eden Wanda Nara, sosyal medyada çok konuşuldu.

Wanda Nara geçtiğimiz yıl da bir dans yarışmasında performans sergilemişti.

Bu sezon da yeni bir programa başlayan Wanda, dans konusunda aldığı eğitimi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ayrıca Wanda Nara hastalığı hakkında konuşurken, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde;
- "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim."

- "Çocuklarım için bir örnek. Küçükler Dancing'e gitmenin her şeyin yolunda olduğu anlamına geldiğini düşündüler. Dans size bir şeyler katıyor. Ben bunu iyi olduğumu göstermek için yapıyorum."

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