Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Fenerbahçe formasıyla ekrana çıktı

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Fenerbahçe formasıyla ekrana çıktı

Futbolcu Mauro Icardi özel hayatı ile gündem olmaya devam ediyor. Icardi'nin ayrıldığı sevgilisi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi katıldığı yayına Fenerbahçe forması ile çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara bir kez daha gündem oldu... Wanda'nın yeni sevgilisi L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi. Nara'nın yeni sevgilisi yakında Türkiye'de konser yapacağını söyledi.

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Mauro Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler paylaşılmıştı.

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Icardi'nin özel hayatında yaşadıkları ile ilgili Galatasaray açıklama yaptı.

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Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürülmüştü. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin gözaltına alındığı iddiaları sert bir dille yalanlandı ve şu ifadeler kullanıldı;

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Fanatik'teki habere göre profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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