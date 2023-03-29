Water AEG Su Arıtma Sistemleri uyardı; ''Tüketicilerin büyük bölümü Sahte arıtma cihazı alıyor''

Her beş tüketiciden üçünün düşük maliyetlerden ötürü çevrimiçi platformlardan ya da üretim noktası belli olmayan yerlerden arıtma cihazı satın alıyor.

Water AEG 2023 yılı itibari ile piyasaya girerek kullanıcıların endişelerini ortadan kaldırıyor. Su arıtma sistemleri anlamında orijinal ve sağlıklı tasarımlar sağlayan Water AEG Türkiye pazarında büyük bir ilgi buluyor.

İnsan sağlığının korunması ve sahte ürün satışlarının önüne geçmeyi hedefleyen firma, 81 ilde su arıtma cihazların satışı için bayilik vermeye başladı.

Sağlığına düşkün olanların tercihi: Water AEG

Farklı tiplerde sağlıklı endüstriyel su arıtma sistemleri üretmekte olan Water AEG markası, sağlığına düşkün olan kişiler arafından ilgi buluyor.

Gelen talepler ve geleceğe ait hedefler hakkında Water AEG danışman direktörü olan Okan KERSE tarafından yapıldı. KERSE tarafından belirtilenlere göre; 100 bin aile 2023 sonuna kadar Water AEG cihazlarına sahip olacağını belirtti.

Firma tarafından her geçen gün yeni yatırımların yapıldığı ve tercih edilme sebeplerinin arttırılması için en doğru adımların atılması konusunda vurgu yaptı. Danışman direktör tarafından ortaya çıkarlan konuya göre sağlıklı çalışan cihaz üretimlerinde hedeflerinin gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği de merak oluşturdu.

Donanımlı Water AEG Su Arıtma Sistemleri dikkat çekiyor

Marka tarafından hedeflenmekte olan 100 bin aileye su artırtma cihazı ulaştırma konusu ile; Water AEG ürünleri dikkat çekti. Sağlıklı çalışma performansı ile öne çıkan Water AEG su arıtma sistemleri, yüksek kalite ayrıcalığı ile öne çıkıyor. “Önce insan sağlığı “sloganıyla tasarlanan her bir cihaz donanımlı detayları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Water AEG su arıtma sistemleri daha sağlıklı su tüketimini sağlıyor. Bitmek bilmeyen damacana siparişlerini ber taraf edebiliyor. Tasarruf sağlayan yanı ile hem bütçelere hem de çevreye özel bir katkı sağlanıyor.

Akıllı çalışma sistemine sahip Water AEG Su Arıtma Ürünleri

Su arıtma sistemleri olarak en akıllı çözümleri üzerinde barındıran marka, ürün çeşitliliği ile yakından tanınıyor. Zengin ürün yelpazesi, kullanıcı odaklı çalışma prensibine sahip Water AEG su arıtma ürünlerinden oluşuyor.

Şebeke suyunun sağlıklı hale getirilmesi için ters osmos yöntemi tercih ediliyor. Suda yer alan mikropartiküllerin, zararlı maddelerin ve metallerin hassas şekilde ayrıştırılmasını sağlıyor. En kaliteli ve doğru çalışan filtreler ile zararlı maddelerin artırılmış suya girmesi engelleniyor. Sonuç olarak kişilerin akıllı teknoloji ile ortaya çıkarılmış sağlıklı, temiz ve lezzetli su tüketmeleri sağlanıyor.

Water AEG su arıtma cihazları tasarımında arıtma ve filtreleme konusunda dünya teknolojileri tercih ediliyor. Uzun süre sağlıklı suya ulaşılabilmesi anlamında gerekli çalışmalar yürütülüyor. Düzenli periyotlar dahilinde filtre değişimlerinin yapılarak; temiz, sağlıklı ve lezzetli suyun ortaya çıkmasını sağlıyor.

Pratik kurulumlu Water AEG Su Arıtma Sistemleri

Water AEG su arıtma sistemleri kurulum aşamaları ile de kullanıcıların ilgisini çekiyor. Kolay kurulum yapılabiliyor. Ev, iş yeri ve endüstriyel alanlarda kullanım amacına bağlı olarak; kurulum doğru noktalara yapılıyor.

Teknik personel eşliğinde kurulumu gerçekleşen her bir artıma cihazı, sorunsuz çalışa performansı ile kullanıcılara teslim ediliyor.

Sosyal projelerin baş karakteri Water AEG

Water AEG sektörde var olduğu ilk günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Sahip olduğu özel hizmetlere ilaveten sistemlerinin belirlediği projeler için de kullanılmasını sağlıyor. Marka daha fazla yatırım ile Ar-ge çalışmalarına yüksek bütçe ayırarak; Daha fazla kişiye ulaşabilmenin amaçlandığı belirtiliyor.