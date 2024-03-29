Weghorst Türkiye'ye dönüyor mu? Trabzonspor'da flaş iddia

Trabzonspor'un gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Hollandalı futbolcu Wout Weghorst için harekete geçtiği öğrenildi.

Bonservisi İngiltere'nin Burnley takımında olan Weghorst, 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta yarım sezon forma giymiş, 16 lig maçında 8 gol atmıştı.

Daha sonra Manchester United'a kiralık olarak giden Weghorst, 31 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

Burnley, bu sezon da Weghorst'u Almanya'nın Hoffenheim takımına kiralanmıştı. Bu takımda da 21 maçta 5 gol attı.

31 yaşındaki futbolcunun Burnley'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo mavililerin Burnley'le görüşmeye hazırlandıkları, Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamak için teklifte bulunacakları ileri sürüldü.

