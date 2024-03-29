Weghorst Türkiye'ye dönüyor mu? Trabzonspor'da flaş iddia

Kaynak: Milliyet
Weghorst Türkiye'ye dönüyor mu? Trabzonspor'da flaş iddia
Trabzonspor'un daha önce Beşiktaş'ta yarım sezon forma giyen Wout Weghorst için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Trabzonspor'un gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Hollandalı futbolcu Wout Weghorst için harekete geçtiği öğrenildi.

Bonservisi İngiltere'nin Burnley takımında olan Weghorst, 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta yarım sezon forma giymiş, 16 lig maçında 8 gol atmıştı.

Daha sonra Manchester United'a kiralık olarak giden Weghorst, 31 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

Burnley, bu sezon da Weghorst'u Almanya'nın Hoffenheim takımına kiralanmıştı. Bu takımda da 21 maçta 5 gol attı.

31 yaşındaki futbolcunun Burnley'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo mavililerin Burnley'le görüşmeye hazırlandıkları, Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamak için teklifte bulunacakları ileri sürüldü.

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