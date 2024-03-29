Trabzonspor'un Weghorst planı ortaya çıktı

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Trabzonspor'un Weghorst planı ortaya çıktı
Trabzonspor, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarına devam ederken, gündemde Beşiktaş'ın eski forveti Wout Weghorst yer alıyor.

Şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Paul Onuachu'nun boşluğunu Weghorst ile doldurmayı planlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Weghorst'u transfer etmeyi hedefleyen bordo-mavililer, daha önce Cornelius ile başarılı bir dönem geçiren Avcı'nın Weghorst'tan da benzer bir performans beklediği belirtiliyor.

Ocak ayında yapılan ilk girişim olumsuz sonuçlansa da, Trabzonspor sezon sonu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Burnley ile bir yıllık sözleşmesi bulunan ve bu sezon Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan 31 yaşındaki Hollandalı forvetin, İngiltere'den ayrılma niyetinde olduğu ve Trabzonspor'un bu transfer için kararlı olduğu ifade ediliyor. Weghorst, bu sezon katıldığı 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Diğer yandan, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması zor görünüyor; Southampton'ın 10 milyon Euro üzerinde bir beklentisi olduğu ve Nijeryalı forvetin geleceğinin henüz belirsiz olduğu kaydediliyor.

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