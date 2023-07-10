Welinton'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Welinton Souza'nın yeni takımı belli oldu.

Welinton'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Welinton, 2017-2020 yıllarında Alanyaspor, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Erencan Yardımcı, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.
(AA)

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