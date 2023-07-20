Whastapp'taki erişim sorununa dair açıklama

Whatsapp'ta 'ileti gönderme' sorunu yaşandığı bildirildi.

Sosyal medyada kullanıcılar "Whatsapp çöktü" yorumları yaparken şirketten duruma ilişkin açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dünya genelinde yaşandığı belirtilen bu sorunun kaynağı henüz bilinmezken WhatsApp'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Şirket, yaptığı açıklamada, "WhatsApp ile bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan kısa süre sonra uygulamaya erişim yeniden sağlandı.