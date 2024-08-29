Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar

Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Whatsapp 1 Eylül tarihinden itibaren bazı eski model cep telefonlarında çalışmayacak.

1/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 1

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma programlarından birisi olan Whatsapp 1 Eylül’den sonra artık bazı cep telefonlarında çalışamayacak.

2/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 2

Söz konusu cihazların listesi Meta tarafından yayımlandı.

3/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 3

Meta tarafından açıklanan cihazların yazılım gereksinimlerine uyulmamasına gerekçesi ile artık uygulamanın kullanamayacağı açıklandı.

4/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 4

Peki bu cihazlar hangileri?

5/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 5

Whatsapp’ın 1 Eylül tarihinden itibaren artık desteklemeyeceği cep telefonları listesi şu şekilde:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate,

6/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 6

Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5,

7/7
Whatsapp'ın 1 Eylül'den sonra çalışmayacağı telefonlar 7

LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II,

LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
E-ticaretin altın kuralları nelerdir?
E-ticaretin altın kuralları nelerdir?
E-ticarette en çok kullanılan yapay zeka araçları
E-ticarette en çok kullanılan yapay zeka araçları
İşte HyperOS2 ile gelecek olan yenilikler
İşte HyperOS2 ile gelecek olan yenilikler
20 yıllık efsane oyun sona mı eriyor? Bu oyun için evini arabasını satanlar vardı...
20 yıllık efsane oyun sona mı eriyor? Bu oyun için evini arabasını satanlar vardı...
İzlenebilecek 10 zamanda yolculuk filmi
Zamanda yolculuk filmleri
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir