Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Artık o cihazlarda çalışmayacak

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması yeni özelliğini devreye soktu. Yeni güncelleme hem mobil uygulamada hem de web arayüzünde kullanılmaya başlandı. WhatsApp bir süre önce Topluluklar adı altında yeni bir kullanım şeklini sürmüştü. Aynı konu etrafındaki daha fazla insanı bir araya getiren duyuru kanalları WhatsApp'ta Topluluklar olarak tanımlanmıştı. Topluluklar için duyuru grupları oluşunca WhatsApp bu konuda adım attı.
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Yeni güncellemelerle 5 bin kişiye kadar duyuru grubu oluşturulabilecek. Buralarda karşılıklı etkileşim olmayacak ama takip ettiğiniz kanallardan bilgilendirme alacaksınız. WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkanı verecek. Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek.
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Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak. Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek. Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok kullanıcıya sunulmaya başlandı.
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WhatsApp'ta yeni özelliğin yanında başka değişiklikler de yapılacak. WhatsApp'ın onlarca cihazdaki desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. Kritik tarih 1 Ocak 2023...
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Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor.
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Her yıl sonunda WhatsApp, bildiğiniz üzere desteğini sona erdireceği modelleri duyuruyor. Bu yılın sonuna da yaklaşırken, Meta’dan yapılan flaş bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.
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WhatsApp’ın yaptığı flaş duyuruda, hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu. İşte o telefon modelleri