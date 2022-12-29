WhatsApp'a 'sohbet seç' özelliği geliyor. Ne işe yarıyor

WABetaInfo'nun yaptığı duyuruya göre, dün WhatsApp’ın birden fazla Sohbet Seç özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıktı. Bu özellik aslında uzun süredir platform içinde mevcut. Fakat sadece mobil üzerinden belirli seçenekler için kullanılır.

WhatsApp yeni birden fazla sohbet seçme özelliği sayesinde kullanıcıları, kısa sürede ve tek tek uğraşmadan sohbetleri sessize alacak ve okundu/okunmadı olarak işaretleyecek. Sohbet seç, şu anda mobil için WhatsApp’ta iOS için sol Android için sağ tarafta kalan düzenle butonuyla yapılıyor. Fakat bu düzenle butonu sayesinde yalnızca mesajlar arşivleniyor ya da siliniyor.

Yukarıda yer alan görselde de olduğu gibi yeni özellik ekranın sol üst noktasının içinde yer alacağı belirtildi. WhatsApp için Sohbet Seç özelliği, Windows ve macOS için eş zamanlı olarak test edildiğinin altı çizildi. Kararlı sürüme ne zaman geçileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

WHATSAPP'A ŞİKAYET ÖZELLİĞİ DE GELİYOR

Diğer taraftan WhatsApp, daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak adına durum güncellemeleri ve mesajlar için Şikayet Et özelliği üzerinde de çalıştığını duyurmuştu. Bu özellik çalışmaya başladıktan itibaren şikayetler, önce moderasyon ekibine daha sonra da WhatsApp’a iletilecek.