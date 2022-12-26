WhatsApp'tan kafa karıştıran güncelleme. 'Atılan tüm mesajlar okunacak' dendi ama

Dünya nüfusunun yarısı tarafından kullanılan WhatsApp kullanıcı deneyimini artırmak için yeni güncellemeleri uygulamaya katmaya devam ediyor.

WhatsApp uygulamaya iki yeni özellik getireceğini duyurdu. WhatsApp’ta paylaşılan durum mesajları da kişiler ya da gruplar arasında gerçekleşen sohbetler de şikayet edilebilecek.

Şikayeti ilk olarak moderasyon ekibi inceleyecek ve sonrasında gerek görmesi halinde bu bildirim WhatsApp genel merkezine yönlendirilecek.

Ancak genel merkezde de incelenen ve sakıncalı olduğu düşünülen durum veya mesajlara dair durumu ya da mesajı paylaşan kişiye nasıl bir yaptırım uygulanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu noktada da kullanıcıların kafası karışmış oldu.