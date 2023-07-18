WhatsApp kullanıcıları dikkat! Yapay zekayla dolandırma yöntemi çıktı

WhatsApp dolandırıcıları "deepfake" adlı verilen bir teknoloji ile akraba, eş, dost, tanıdık demeden herkesin sesini taklit ederek kullanıcıları arıyor.

Önce kişilerin güvenini kazanmaya çalışan dolandırıcılar etrafınızda bulunan kişiler hakkında detaylar veriyor.

Güven kazanıldıktan sonra ise borç isteyerek iyi niyeti suistimal ediyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Hindistan’da yaşayan bir WhatsApp kullanıcısı, eski bir iş arkadaşından aldığını düşündüğü bir aramayı yanıtlayarak dolandırıcıların ağına düştü. Sesini hatırladığı ve karşı taraf ortak arkadaşlarından bahsettiği için söz konusu aramaya güvenen kullanıcı, dolandırıcının istediği 40 bin rupilik tutarı kendisine iletilen hesaba aktardı. Tutarı hesaba aktarmasına rağmen şüphelenmeyen mağdurun, karşı taraf kendisinden tekrar para istemesi üzerine durumun farkına varmasıyla birlikte konu kolluk kuvvetlerine taşındı.

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemeler doğrultusunda meselenin gerçek yüzü, tam anlamıyla anlaşıldı. Söz konusu mağduriyet giderilememiş olsa da uzmanlar, diğer internet kullanıcılarının mağdur olmaması adına uyarılarda bulundu.