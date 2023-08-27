Doğukan Manço’nun sesini taklit edip Beyazıt Öztürk’ü dolandırdılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, dolandırıcılar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle ünlü isimleri dolandırdılar. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 21 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına alındı.

DOĞUKAN MANÇO'NUN SESİNİ TAKLİT EDEREK BEYAZIT ÖZTÜRK'Ü DOLANDIRDILAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akıllara durgunluk verip herkesi şoke edecek bir bir dolandırıcılık olayını gün yüzüne çıkardı.

Çete, merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu da olan müzisyen Doğukan Manço ile Ayna Grubu'nun solisti de olan müzisyen Erhan Güleryüz'ün adlarını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek komedyen Beyazıt Öztürk, şarkıcı Demet Akalın gibi ünlü isimlerden para istedikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin Kurtalan Ekspres adlı müzik grubunun üyesi olan Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdıkları da anlaşıldı. Çete üyeleri aynı zamanda, otelleri arayıp otel sahiplerinin seslerini de taklit ederek dolandırıcılık yaptılar.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahiplerinin sesini taklit ederek otelleri dolandıran bir çete olduğu yönünde ihbar alınca harekete geçti.

15 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı ve yapılan araştırmada, şüphelilerin ülke genelinde faaliyet göstermekte olan birçok oteli, sabit numaradan arayıp resepsiyon görevlilerine kendilerini otelin sahibi gibi tanıttıkları anlaşıldı.

Dolandırıcıların kimlikleri belirlendi ve daha önce de, Doğukan Manço ve Aynı Grubu solisti Erhan Güleryüz'ün adını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 21 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına alındı. 21 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.