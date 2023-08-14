WhatsApp video görüşmesine ekran paylaşma özelliği geldi. Sadece bu modellerde kullanılabilecek

WhatsApp, kullanıcıların görüntülü aramada ekranın kolayca paylaşılmasını sağlayacak yeni bir özelliği uygulamaya eklediğini açıkladı.
Arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunulduğunda ekran karşıdaki kişiyle paylaşılabilecek.
Ekran paylaşılmaya karar verildiğinde, ekranda görüntülenen her şey karşı tarafta görülecek.
Görüntülü arama sırasında ekran içeriğinin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlem istenildiği zaman durdurulabilinecek.
Özelliğin şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabildiği açıklandı.
İPHONE'LARDA WHATSAPP EKRAN PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR
WhatsApp uygulamasını açılır.
Görüntülü arama başlatılır.
Başlamak için menüden Ekran Yayını seçeneğine dokunulur
Yayını Başlat seçeneğine tıklanır.
Üç saniyelik bir zamanlayıcı ekrana düşer.
Bu aşamadan sonra ekran karşı tarafın ekranına yansıtılır.