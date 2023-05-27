WhatsApp'taki bu yöntem Android ve iOS’ta kullanılabilir ancak silindikten sonra hesabınıza yeniden erişemeyeceğinizi de hatırlamakta fayda var. Peki, WhatsApp yedeklemesi yapılır mı? WhatsApp yedeklemesi nasıl yapılır?

Meta, hesabınızı sildikten sonra bile belirli günlük verilerini veri tabanlarında tutabilir. Meta “ancak bu veriler, artık hesabınızla ilişkilendirilemeyecek şekilde herhangi bir tanımlayıcı bilgiden ayrılır. Bunu yapmak için düzenli olarak bu günlük verilerinden belirli tanımlayıcı bilgileri siliyoruz ve hesap kimliğinizin herhangi bir örneğini, silindikten sonra hesabınıza geri bağlanamayacak bir yedek tanımlayıcı ile değiştiriyoruz” diye açıklıyor.

WHATSAPP YEDEKLEMESİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp sohbetlerinizi dışa aktarın

1. WhatsApp’ı açın ve ‘Ayarlar’ seçeneğine gidin.

2. Sohbetler’i seçin.

3. Sohbet yedekleme üzerine dokunun.

4. Burada, ‘Google Drive’a yedekle’yi seçin ve yedekleme sıklığını ‘Yalnızca Yedekle’ye dokunduğumda’ olarak seçin.

5. Yedeklemenizi kaydetmek istediğiniz Google hesabını seçmek için Hesap üzerine dokunun. Bir Google hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için ‘Hesap ekle’ye dokunun.

6. Google Drive yedeklemenizi başlatmak için ‘Yedekle’ye dokunun.

Yedeklemeniz gereken veri miktarına bağlı olarak bu adım biraz zaman alabilir.

SOHBET GEÇMİŞİNİZİ DIŞA AKTARIN

WhatsApp ayrıca bireysel veya grup sohbet geçmişlerinin bir kopyasını e-postanıza aktarmanıza da olanak tanıyor.

1. Dışa aktarmak istediğiniz sohbeti açın.

2. Diğer seçenekler (sağ üst köşedeki üç nokta) üzerine dokunun.

3. Diğer’i ve ardından Sohbeti dışa aktar’ı seçin.

4. Medya ile mi yoksa medyasız mı dışa aktarmak istediğiniz sorulacaktır. Buna göre seçim yapın.

5. Bundan sonra, sohbet geçmişinizi göndermek istediğiniz platformu seçin (e-posta, Google Drive, vb.).

Lütfen bu işlemin dışa aktarmak istediğiniz her sohbet için tekrarlanması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, maksimum e-posta boyutları nedeniyle, tüm medya dosyalarını içeren bir geçmişi gönderemeyebilirsiniz.