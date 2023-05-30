WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik

WhatsApp’ın yakında ekran paylaşma özelliğini sunacağı öğrenildi.

WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Hem sevindirici hem de eyvah dedirten yenilik

WABetaInfo haberine göre, WhatsApp, yakında kullanıcılara ekran paylaşma özelliği sunacak.

Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, uygulama sürümünü test kullanıcıları için 2.23.11.19’a yükseltme imkanı sundu.

Bazı tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıkan yeni sürüm, çevrimiçi toplantılarda kullanılan ekran paylaşma özelliğine sahip.

Arama çubuğunda bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı paylaşabileceksiniz.

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HAZİRAN AYINDA GELİYOR

Görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen, işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Ekran paylaşım özelliğini web, masaüstü ve iOS sürümlerine ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Şirketin haziran ayında yeni özelliğini Android kullanıcılarına sunacağı tahmin ediliyor.

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