WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp, kanal yöneticiliğine yeni kullanıcıların eklenebilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor

NTV’nin haberine göre; Kanal sahipleri WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kanallarına yeni yöneticiler ekleyebilecekler.

YÖNETİCİ DAVETİ

Böylelikle, artık kanalların birden fazla yöneticisi olacak ve daha aktif kullanılabilecek.

Kanal bilgi ekranında kanal sahibinin yöneticilerini kanala davet etmesine olanak tanıyan yeni bir seçeneğin bulunacağı ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacağı kaydedildi.

HERKES KANAL OLUŞTURABİLİR

Öte yandan WhatsApp'ın iOS cihazlar için tüm kullanıcıların kanal oluşturabilmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ettiği kaydedildi.

Gelecek güncellemeler de Android kullanıcıları için de kanal oluşturabilme özelliğinin kullanıma sunulması bekleniyor.

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