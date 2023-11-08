WhatsApp'a da reklam geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da reklam geleceği iddia edildi.

WhatsApp'a da reklam geliyor

Süperhaber'de yer alan bilgilere göre, dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a reklam geliyor.

WhatsApp patronu Will Cathcart ilk sinyalleri verdi ve detayları paylaştı.

WHATSAPP'A DA REKLAM GELİYOR

WhatsApp patronnu Cathcart, Brezilya medyasına verdiği bir röportajda, uygulamanın ana hatlarında (mesajlar gibi) bir reklam gösterme planlarının olmadığını, ancak diğer bölümlerine gelebileceğini ifade etti.

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Catchart’ın açıklamasında “Cevabı detaylandırmamın sebebi, başka yerlerde (kanallar ve durumlar) reklamların olabileceğidir. Örneğin, kanallar abone olmak için kullanıcılardan ücret almak veya kanallarının tanıtımını yapmak isteyebilirler.” ifadelerini kullanırken devamında ise “Hayır, gelen kutunuza reklam koymayacağız” diyerek sohbetlerde reklamları görmeyeceğimizin garantisini verdi.

WhatsApp'a reklamlar gelip gelmeyeceği henüz kesin olmasa da yapılan açıklama böyle bir uygulamanın denenebileceğinin mesajını verdi.

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