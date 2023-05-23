WhatsApp'a yeni özellik. Kullanıcılar çok sevinecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta uçtan uca şifrelemeyle ilgili yeni bir özellik geliyor.

WhatsApp'a yeni özellik. Kullanıcılar çok sevinecek

Editör: Ayşe Memiş

WhatsApp bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WABetaInfo sosyal medya hesabından yeni bir değişimi duyurdu.

Elde edilen bilgilere göre, WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeler için parola hatırlatma özelliğini kullanıma sunuyor.

WhatsApp kullanıcıları, parolanın doğru olup olmadığını doğrulamak için yedeklerini şifrelemek için seçtikleri parolayı girmeleri için bir istem alabilir.

Bu özellik hem İOS ve Android telefonlara geliyor.

WABetaInfo’nun paylaşımı şu şekilde:

WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeler için parola hatırlatma özelliğini kullanıma sunuyor.

iOS ve Android'deki bazı WhatsApp kullanıcıları, parolanın doğru olup olmadığını doğrulamak için yedeklerini şifrelemek için seçtikleri parolayı girmeleri için bir istem alabilir.

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