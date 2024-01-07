WhatsApp'ın klasik yeşili tarih oluyor. İşte yeni WhatsApp rengi

Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'ın klasik yeşili tarih oluyor. İşte yeni WhatsApp rengi
Kurulduğu günden itibaren 'yeşil' rengi ile akıllara kazınan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın rengini değiştireceği ortaya çıktı.

WhatsApp, uygulamanın görünümünü kişiselleştirmeye olanak tanımak amacıyla kullanıcılara yeni renkler sunacak.

Beta güncellemesinde yeni bir tema özelleştirme özelliği tespit edildi.

5 RENK SEÇENEĞİ SUNACAK

Kullanıcılar artık aşağıda gözüken güncellemenin çıkması durumunda klasik yeşil renkli WhatsApp logosundan farklı olarak mavi, krem, pembe ve mor renklerini de kullanılacak.

ls.png

Bu özellik, uygulamanın ana temasının yanında mesaj balonlarının renklerini de özelleştirmek için kullanılacak. Böylelikle uygulamada tamamen özelleştirilmiş temalar oluşturmak da mümkün olacak.

YEDEKLEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

WhatsApp, 2024 yılı itibarıyla yedeklemede değişikliğe gitmişti. WhatsApp ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını duyurdu.

Son Haberler
İETT otobüsü direğe çarptı. Yaralılar var Yaşam
İETT otobüsü direğe çarptı. Yaralılar var
Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı Spor
Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti Gündem
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti
Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde Ekonomi
Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde
Van'da deprem Gündem
Van'da deprem
2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı Ekonomi
2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı