WhatsApp'ın klasik yeşili tarih oluyor. İşte yeni WhatsApp rengi

WhatsApp, uygulamanın görünümünü kişiselleştirmeye olanak tanımak amacıyla kullanıcılara yeni renkler sunacak.

Beta güncellemesinde yeni bir tema özelleştirme özelliği tespit edildi.

5 RENK SEÇENEĞİ SUNACAK

Kullanıcılar artık aşağıda gözüken güncellemenin çıkması durumunda klasik yeşil renkli WhatsApp logosundan farklı olarak mavi, krem, pembe ve mor renklerini de kullanılacak.

Bu özellik, uygulamanın ana temasının yanında mesaj balonlarının renklerini de özelleştirmek için kullanılacak. Böylelikle uygulamada tamamen özelleştirilmiş temalar oluşturmak da mümkün olacak.

YEDEKLEME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

WhatsApp, 2024 yılı itibarıyla yedeklemede değişikliğe gitmişti. WhatsApp ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını duyurdu.