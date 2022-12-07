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WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’a yeni grup özelliği mi geliyor?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’dan yeni bir özellik geldi. WhatsApp’a gelen yeni özelliğin toplu grup kullanıcılarına yönelik olduğu söylenirken WhatsApp kullanıcıları yeni özelliğin içeriğini merak ediyor. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’a yeni grup özelliği mi geliyor?

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:25
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WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’a yeni grup özelliği mi geliyor?

WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’a yeni grup özelliği mi geliyor?
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Hem mobilde hem de web ara yüzünde kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımızda. Topluluklar için duyuru gruplarının oluşmasıyla WhatsApp bu konu hakkında yeni bir özellik getirdi. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’a yeni grup özelliği mi geliyor?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu yeni özellik hem mobil uygulamada hem de web arayüzünde kullanılmaya başlandı. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği nedir?

WhatsApp bir süre önce Topluluklar adı altında yeni bir kullanım şeklini sürmüştü. Aynı konu etrafındaki daha fazla insanı bir araya getiren duyuru kanalları WhatsApp'ta Topluluklar olarak tanımlanmıştı. Topluluklar için duyuru grupları oluşunca WhatsApp bu konuda adım attı.

WhatsApp’da yeni güncellemelerle 5 bin kişiye kadar duyuru grubu oluşturulabilecek. Buralarda karşılıklı etkileşim olmayacak ama takip ettiğiniz kanallardan bilgilendirme alacaksınız.

WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkanı verecek.

Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek. Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak. Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek.

Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok WhatsApp kullanıcısına sunulmaya başlandı.

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