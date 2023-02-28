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WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği nedir?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’dan yeni bir özellik geldi. WhatsApp’a gelen yeni özelliğin tatilde telefon kullanımını azaltmaya yönelik olduğu söylenirken WhatsApp kullanıcıları yeni tatil modu özelliğinin içeriğini merak ediyor. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği nedir?

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:56
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WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği nedir?

WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği nedir?
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Hem mobilde hem de web ara yüzünde kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile karşımızda. WhatsApp’ın tatil modu özelliği merak ediliyor. Peki, WhatsApp’ın yeni özelliği ne? WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği nedir?

WHATSAPP’IN YENİ TATİL MODU ÖZELLİĞİ NEDİR?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süredir yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. WhatsApp’ın bu yeni özelliği ise ‘tatil modu’.

WhatsApp’ın yeni tatil modu özelliği sayesinde tatilde telefon kullanımı azalacak.

WhatsApp'ta kullanıcılarını düşünerek bir "Tatil modu" planladı. Bir beta testinde ortaya çıkan bu özellikle sohbetler size bildirim göndermeden arşive gidiyor.

Eğer tatil modunu etkinleştirirseniz sohbet arşivde kalır ve yeni gelen mesajlarda bile normal sohbet görünümü değişmez. Kullanıcılar mesajları yalnızca arşivi açtıklarında görüntüleyebilir.

WhatsApp’da tatil modu bu yönüyle sessize almadan ayrılıyor. Sessize alma da yeni mesajları görmeye devam ediyorduk. WhatsApp’da tatil modundayken arşivlenen mesajlar tamamen unutulmasın diye WhatsApp tarafından arşiv listesinin en başına getiriliyor.

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