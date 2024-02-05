WhatsApp'ta aradığı kişiyi kalabalık rehberinde bulamayanlara yeni özellik geliyor

WhatsApp, son dönemlerde kullanıcıların istedikleri özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini artırmaya çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde şirketin mobil versiyonda yer alan Sohbet Kilidi seçeneğini web uygulamasına getireceği belirtildi.

Ayrıca iPhone kullanıcıları için Passkey özelliğinin de test edildiği dikkat çekti. WhatsApp‘ın "Favori Kişiler" özelliği üzerinde çalıştığını öğrenen kullanıcılar özelliğin nasıl görüneceğini merak etti.

KOCA REHBERDE KOLAYLIKLA 'FAVORİ KİŞİLER' BULUNACAK

iOS için WhatsApp uygulamasına Favori Kişiler özelliği ekleneceği aktarılırken özelliğin şu anda test aşamasında olduğu aktarılan bu yenilik ile favori olarak işaretleyeceği kişiler, aramalar kısmında daha üst sıralarda görünecek. Bu da daha kolay ulaşmanızı sağlanacağı aktarıldı.

Test aşamasında olan bu özelliğin herkese ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı tahminlere göre, önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

WHATSAPP HESABI OLMADAN MESAJLAŞILABİLECEK

WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma döneminin başlayacağı da ortaya çıktı. Avrupa Birliği’nin teknoloji şirketlerini ilgilendiren Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, WhatsApp da bu konuda adım atmaya hazırlandığı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda iOS için yayınlanan güncelleme ile birlikte, platformlar arası mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Bu özellikle, WhatsApp hesabı olmayan ancak Telegram kullanan bir arkadaşınıza mesaj gönderilebilinecek.