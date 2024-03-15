WhatsApp’a bomba gibi özellik geldi. Artık kimse göremeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp’a bomba gibi özellik geldi. Artık kimse göremeyecek
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a sohbet kilitleme özelliği geldi. Peki nasıl yapılıyor.?

Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp’a yeni özellik geldi.

Gizliliği artırmaya çalışan WhatsApp’ta mesajları herkes göremeyecek.

SOHBET KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

WhatsApp’ta gizlemek istediğiniz kişinin ismini arattıktan sonra ''Diğer'' yazan üç noktaya tıklayıın.

''Kişi bilgisi''nin altında ''Sohbeti Kilitle'' yazısına tıklayın. Bu aşamada karşınıza ''Bu Sohbeti Kilitli ve Gizli Tutun'' yazısı çıkacak, en altında yer alan ''Devam'' yazısına tıklayın.

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Ardından sohbetleri kilitleyebilmeniz için gizli kod oluşturma gelecek.

Yazının en altında bulunan ''Gizli Kod Oluştur'' yazısına tıklayarak gizli kod oluşturabilirsiniz.

4 haneden oluşan isterseniz emoji de kullanabileceğiniz bir şifre girmelisiniz.

Eğer ''Kilitlenmiş Sohbetleri Gizle'' butonunu açarsanız bu sohbetler, WhatsApp ana sayfanızda gözükmeyecek. Sadece arama kısmına yazarak bulabilirsiniz.

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