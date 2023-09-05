WhatsApp'taki videolu mesajları kullanmak istemeyen ne yapacak

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde videolu mesaj özelliğini kullanıcılar için erişime açmıştı.

Videolu mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verilebiliyordu.

Android ve iOS için WhatsApp Berta’nın en son güncellemeleri ile paylaşma özelliğini yönetmenin artık mümkün olduğunun altı çizildi.

KULLANMAK İSTEMEYEN NE YAPACAK

Daha öncesinde varsayılan olarak etkin olduğu için bu özelliği devre dışı bırakmanın mümkün olmadığı belirtiliyordu. Ancak yeni işlev sayesinde kullanıcıların artık bu özellik üzerinde kontrol sahibi olacağı ve isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabileceği aktarıldı.

Bu sayede WhatsApp, kullanıcılara bu özelliği tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunarken, video mesajları almaya devam etme olanağı da sağladı.

Henüz özelliğin iOS ve Android cihazlardaki beta kullanıcıları tarafından test edildiği kaydedilirken, yakın bir zamanda daha da fazla kişiye sunulacağı ifade edildi.