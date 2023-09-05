WhatsApp'taki videolu mesajları kullanmak istemeyen ne yapacak

WhatsApp, 'video mesajlar' güncellemesi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar için bir kontrol panelini test edildiği belirtildi.

WhatsApp'taki videolu mesajları kullanmak istemeyen ne yapacak

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde videolu mesaj özelliğini kullanıcılar için erişime açmıştı.

Videolu mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verilebiliyordu.

Android ve iOS için WhatsApp Berta’nın en son güncellemeleri ile paylaşma özelliğini yönetmenin artık mümkün olduğunun altı çizildi.

KULLANMAK İSTEMEYEN NE YAPACAK

Daha öncesinde varsayılan olarak etkin olduğu için bu özelliği devre dışı bırakmanın mümkün olmadığı belirtiliyordu. Ancak yeni işlev sayesinde kullanıcıların artık bu özellik üzerinde kontrol sahibi olacağı ve isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabileceği aktarıldı.

Bu sayede WhatsApp, kullanıcılara bu özelliği tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunarken, video mesajları almaya devam etme olanağı da sağladı.

Henüz özelliğin iOS ve Android cihazlardaki beta kullanıcıları tarafından test edildiği kaydedilirken, yakın bir zamanda daha da fazla kişiye sunulacağı ifade edildi.

w.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı Güncel
Tarsus'taki gizemli kazıda bulunan lahitle ilgili şoke eden iddia. Lahitteki sembol ortaya çıktı
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti