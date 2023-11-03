WhatsApp'tan YouTube'a rakip olacak adım

Chip.com'da yer alan bilgilere göre; WhatsApp’ın beta sürümüne çok konuşulacak bir özellik geliyor.

WhatsApp beta sürümü, uygulama içinde video oynatırken ileri ve geri atlamak için ekrana iki kez dokunma özelliğini eklediğini duyurdu.

Ekrana iki kez dokunarak videoyu birkaç saniye ileri veya geri atlatabilme özelliği, YouTube dahil olmak üzere mobil cihazlarda bulunan çoğu video akışı ve oynatma uygulamasında bulunan bir özellik.

WhatsApp temelde bir video uygulaması olmasa da, sıklıkla videolar paylaşılıyor ve hem video gönderenler hem de başkaları tarafından gönderilen videoları izleyenler, iki kez dokunarak videoyu ileri veya geri sarma seçeneğine sahip olmaktan memnun olacaktır.

ÖZELLİĞE DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

WhatsApp; YouTube ve diğer popüler video uygulamalarında olduğu gibi ekranın sağ ve sol tarafında sırasıyla çift dokunma hareketi kullanıldığında videoda 10 saniye ileri veya geri atlayacak.

YouTube, iki kez dokunma ile kaç saniye atlanacağını kullanıcıların değiştirmesine izin veriyor ancak mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen videoların çoğunluğunun oldukça kısa olduğu düşünülürse, muhtemelen WhatsApp tarafından bu seçenek sunulmayacaktır.

Videolarda iki kez dokunma özelliği WhatsApp beta sürümü 2.23.24.6’da mevcut ve yukarıda da belirttiğimiz gibi, bazı kullanıcılar tarafından şimdiden kullanılabiliyor. Özelliğin ilerleyen bir tarihte kararlı WhatsApp uygulamasına da geleceği kesin, ancak bunun ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz.