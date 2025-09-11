Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo sarı-kırmızılılarda yürekleri ağızlara getirdi. Fildişi Sahilli oyuncu, ülkesinin Gabon ile oynadığı maçta sakatlık riski yaşadı.

Victor Osimhen'in sakat döndüğü milli takım arasında Galatasaray az daha yeni transferi Wilfried Singo'yu da kaybediyordu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda 0-0 biten Gabon - Fildişi Sahilleri maçında rakip sol bek Ekomie'nin çok sert müdahalesinden kendini kaçırmaya çalışan Singo'nun ayakları yerden kesildi. Takla atan başarılı sağ bek, yere kontrollü şekilde düşmeyi başardı.

Singo kulübeden gelip son 30 dakika forma giydi. Öte yandan Gabon'da ise Mario Lemina 90 dakika forma giydi.

İşte o anlar;

