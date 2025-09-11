Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

Bu sezon Real Madrid'de göz dolduran ve Xabi Alonso'nun değişmez ismi olmayı başaran Arda Güler adına olumsuz bir gelişme yaşandı. İlk 11'in değişmez ismi olan Arda Güler için işler tersine döndü. İşte detaylar...

LaLiga'da oynadığı üç maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Arda Güler, İspanyol futbol otoriterlerinden de tam not almıştı. Sezon öncesi ameliyat olan Jude Bellingham'ın yokluğu da Arda Güler'in ilk 11'de oynama şansını artırmıştı. Bellingham sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanırken gözler Arda Güler'e çevrildi.

ARDA GÜLER'İN İŞİ ZOR!

The Athletic'ten Guillermo Rai'nin haberine göre; Sakatlığı bulunan Jude Belingham'ın takıma geri dönüşü Arda Güler'in aldığı süreleri etkileyebilir. Bellingham omuz ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ve rakibe bağlı olarak Arda Güler veya Mastantuono'nun yerini alacak.

ARDA GÜLER'İN SEZON RAKAMLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 6'sı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'ü de LaLiga olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı. Yıldız 10 numara, bu mücadelelerde 2 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

