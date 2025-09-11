Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

LaLiga'da oynadığı üç maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Arda Güler, İspanyol futbol otoriterlerinden de tam not almıştı. Sezon öncesi ameliyat olan Jude Bellingham'ın yokluğu da Arda Güler'in ilk 11'de oynama şansını artırmıştı. Bellingham sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanırken gözler Arda Güler'e çevrildi.

ARDA GÜLER'İN İŞİ ZOR!

The Athletic'ten Guillermo Rai'nin haberine göre; Sakatlığı bulunan Jude Belingham'ın takıma geri dönüşü Arda Güler'in aldığı süreleri etkileyebilir. Bellingham omuz ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ve rakibe bağlı olarak Arda Güler veya Mastantuono'nun yerini alacak.

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

ARDA GÜLER'İN SEZON RAKAMLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 6'sı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'ü de LaLiga olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı. Yıldız 10 numara, bu mücadelelerde 2 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

Ali Koç düştü!

Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!