Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danvinson Sanchez'in Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Okan Buruk, ikinci yarıda stoper oynattığı Mario Lemina'yı Davinson Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor müsabakasında stoper olarak oynatmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Trabzonspor maçında kimle oynayacağımız henüz düşünmedim." dedi.

Ayrıca Okan Buruk "Wilfried Singo'yu da yetiştirmeye çalışacağız. O da bu hafta içinde antrenman durumuna göre alternatiflerden biri olabilir. Başakşehir maçında Kaan Ayhan ile oynamıştık. Torreira da dönüyor. Stoperde kimle oynayacağımıza karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

