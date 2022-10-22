Wilma Elles ticarete atıldı! Mutfağa girip marifetlerini sergiledi

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Beşiktaş’taki bir restorana ortak oldu. On parmağında on marifet olan güzel oyuncu, mutfağa girip kendi elleriyle hazırladığı börekleri tatlı karışımı yaparak tatlı böreği hazırladı.

30 çeşit börek tarifi bildiğini belirten Elles, önce gazetecilere sonra mekana gelen müşterilere tek tek kendi elleriyle börek yedirdi.

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEM"

İş hayatının çok yoğun olduğunu belirten 36 yaşındaki ikiz çocuk annesi oyuncu, özel hayatı hakında ise “Kalbim dolu, çok mutluyum. Ama kim olduğunu söylemem” itirafında bulundu.

