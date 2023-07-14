Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da tek kadınlar kategorisinde Marketa Vondrousova ve Ons Jabeur finale yükselen isimler oldu.

Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

ngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da tek kadınlar kategorisinde yarı final maçları tamamlandı.

Wimbledon’ın ilk yarı final karşılaşmasında Çek raket Marketa Vondrousova Ukraynalı rakibi Elina Svitolina’yı 2-0 (6-3,6-3) yenerek Wimbledon finaline adını yazdıran ilk isim oldu.

Günün bir diğer yarı final karşılaşmasında ise 6 numaralı seri başı Ons Jabeur turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibi Aryna Sabalenka'yı üç sette (6-7, 6-4, 6-3) geçerek finalde Marketa Vondrousova'nın rakibi oldu.

Marketa Vondrousova ile Ons Jabeur’un karşılaşacağı tek kadınlar final maçı 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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