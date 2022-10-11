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Windows 11'de hata tespit edildi. Hızı yavaşlattı

Windows 11 güncellemesi dosya aktarım hızının yavaşlamasına yol açtığı ortaya çıktı Microsoft'un onayladığı hata, bazı şirketleri etkiledi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:42
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Windows 11'de hata tespit edildi

Windows 11'de hata tespit edildi. Hızı yavaşlattı
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Windows 11’in her yeni güncellemesinde farklı bir hata ortaya çıktı. Microsoft tarafından yayınlanan bir Windows 11 güncellemesi, dosyaların aktarım hızını yavaşlattı.

ShiftDelete.net’in haberine göre, Microsoft’un duyurmuş olduğu Windows 11, eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor.

Windows tarafından paylaşılan Windows 11 KB5017389 güncellemesinde bazı kritik hatalar olduğu tespit edildi. Kullanıcılar, dosya aktarım hızının oldukça düştüğünü açıkladı.

Microsoft’un doğruladığı son yazılım sorunu, Windows 11 kullanıcılarının dosya aktarım hızını olumsuz etkiledi. Şirketin açıklamasına göre, Windows 11 22H2 sürümünde büyük dosyalar için SMB okuma performansı yavaşladı.

Microsoft forum yöneticisi Ned Pyle tarafından yapılan açıklamada, “Daha büyük dosyaları uzak bir bilgisayardan Windows 11 bilgisayarına kopyalarken veya yerel sürücüdeki dosyaları kopyalarken 22H2’de bir performans düşüşü yaşandığını gördük” ifadeleri kullanıldı.

Soruna çözüm sunamayan Microsoft, geçici bir çözüm sundu. Bu sorunun etkisini azaltmak için önbellek yöneticisi kullanmayan dosya kopyalama araçlarını tercih edilmeli açıklamalarında bulundu.

Soruna ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede yeni bir güncellemeyle bu hatayı gidereceğini söyledi. 2021 yılında duyurulan Windows 11’in günümüzdeki pazar payı yüzde 20 civarındadır.

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