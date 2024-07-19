Windows’ta mavi ekran sorunu nasıl çözülür? Bilgisayarlarını açanlar büyük şoka uğradı

Microsoft tabanlı sistemlerde yaşanan bir arıza tüm dünyayı etkiledi. Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar, sağlık hizmetleri ve yayıncılık faaliyetleri yaşanan sorun nedeniyle durma noktasına geldi.

Yaşanan sorun Türkiye’de de sistemleri olumsuz etkiledi. THY ve Denizbank yaptıkları açıklamada yazılımsal sorun yaşadıklarını bildirdi. Ayrıca TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında da sistemin çöktüğü öğrenildi.

YAZILIM SİSTEMLERİNDEKİ SIKINTI NEDEN KAYNAKLANIYOR

Sabah evde ya da iş yerlerinde bilgisayarlarını açanlar gördükleri mavi ekranla şoke oldu. Bilgisayar kendini beklenmedik bir şekilde kapanmaya zorladığından kullanıcılar bunun nedenini merak ediyor.

Edinilen bilgiye göre sorun bu gece yayınlanan Crowstrike güncellemesinden kaynaklandı.

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar.

MAVİ EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sabah saatlerinde bilgisayarlarını açanlar mavi ekranla karşılaştı. Kullanıcılar sorunun nasıl çözülebileceğini araştırıyor. İşte Windows’ta mavi ekran sorununun çözüm yolları:

Mavi Ekran hatasından önce bilgisayarınıza yeni bir donanım eklediyseniz bilgisayarınızı kapatın, donanımı kaldırın ve yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma konusunda sorun yaşıyorsanız, bilgisayarınızı güvenli modda başlatabilirsiniz.

Ayrıca Windows Update ile en son güncelleştirmeleri edinebilir, başka kaynaklardan yardım alabilir veya Windows'u geçmişteki bir duruma geri yükleyebilirsiniz.

Bu adımlardan hiçbiri Mavi Ekran hatanızı çözmenize yardımcı olmazsa Lütfen Yardım Al uygulamasında Mavi Ekran Sorun Gidericisi'ni deneyin:

Windows'ta Yardım Al'ı açın.

Yardım Al uygulamasına BSOD hatası sorunlarını giderme yazın.

Yardım Al uygulamasında kılavuzu izleyin.