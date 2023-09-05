Woody Allen festivalde protesto edildi. Evlat edindiği kızıyla evlenmişti

Mia Farrow'la evliyken evlatlık kızı Soon Yi Previn'le aşk yaşamaya başlayan Woody Allen, olayın duyulmasından beş yıl sonra evlenmişti. Woody Allen, eşi Soon Yi Previn ve kızlarıyla birlikte katıldığı Venedik film Festivali'nde protesto edildi.

Woody Allen festivalde protesto edildi. Evlat edindiği kızıyla evlenmişti

1997 yılında patlak veren aşkta Woody Allen 56, Soon Yi Previn ise 21 yaşındaydı. Çift olayın duyulmasından 5 yıl sonra evlendi. Şimdi iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

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Woody Allen, npr.org'dan Sam Fragoso'ya verdiği röportajda bu ilişkiyle ilgili olarak "Onunla ilişki yaşamaya başladığımda bunun kısa süreli bir ilişki olacağını düşünüyordum. Ciddi olmadığını sanıyordum. Ama sonra su aktı ve yolunu buldu" diye konuşmuştu.

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"ARAMIZDAKİ YAŞ FARKI SORUN YARATMADI"

Woody Allen, sözlerine şöyle devam etmişti:
Sonra birlikte vakit geçirmeye başladık. Ardından birlikte yaşamaya başladık ve bundan hoşlandık. Aramızdaki yaş farkı ise sorun yaratmadı. Hatta bu bizi destekledi.

"TECAVÜZ KÜLTÜRÜNE HAYIR"

Yönetmen Wood Allen, son filmi "Coup de Chance"ın Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine eşi Soon Yi Previn ve kızlarıyla birlikte katıldı. Allen, etkinlik sırasında protesto edildi. Festivalin kırmızı halısının önünden geçen bir grup protestocu, "Tecavüz kültürüne hayır" sloganları attı.

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İsmini Melania olarak veren göstericilerden biri The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada "Ülkemizde kadın cinayetleri salgını varken, saldırı ile suçlanan erkekleri kutlayan bu festivalin tecavüz kültürünü protesto ediyoruz" dedi.

"PROTESTO ETMEYE KARAR VERDİK"

Bir başka protestocu Martha ise eylemlerinin amacını şöyle açıkladı:

Film festivalinin, haklarında toplam 17 cinsel saldırı iddiası bulunan bir değil üç yönetmeni davet etme kararını protesto etmeye karar verdik. Adalet sisteminin hoşgörüyle yaklaşma eğiliminde olduğu güçlü ve etkili erkeklerden bahsediyoruz. Asıl istediğimiz, bu erkekleri festivale davet ederek tecavüz kültürünü normalleştiren, vurgulayan ve mağdurları görünmez kılanlara bir mesaj vermek.


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