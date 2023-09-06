Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış

YENİÇAĞ / Merve Kızılalp

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Microsoft Word belgesinde yeni simgeler oluşturulabildiği ortaya çıktı.

Basit sayı kombinasyonları yazıldıktan sonra ALT ve X'e aynı anda basılması durumunda yazılan sayı hemen bir şekle dönüşüyor.

Videoda "2740" sayısı yazıldıktan sonra ALT ve X tuşuna aynı anda basıldığında bir çiçek sembolü ortaya çıkıyor.

Yine aynı şekilde "2741" sayısı yazıldığında ve ALT ve X yapıldığında farklı bir çiçek sembolü oluşuyor. Sayılar artıkça farklı farklı semboller Word dosyasında oluşmaya devam ediyor.

Videoyu izleyenler hemen bilgisayarında bir Word dosyası açtı ve denedi.

Görenler gözlerine inanamadı.

Adımlar doğru uygulandığında, komutlar sırasıyla uygulandığında sembollerin oluştuğu ortaya çıktı.

İŞTE WORD'DE OLUŞTURULAN SEMBOLLERDEN BAZILARI

Örneğin doğum tarihinizi yazdığınızda ve ALT + X'e batığınızda hangi sembolün çıktığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.